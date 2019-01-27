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Türkiye'ninen büyük hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ancak annesi tarafından kabullenilmeyen şempanze 'Can'a, özel aile terapisi uygulanıyor. Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Nisan 2014'te sezaryenle dünyaya gelen ve annesi tarafından kabullenilmeyen minik şempanzeye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından 'Can' ismi verildi. Ailesinin kaldığı kafesin yanına yapılan özel bir yerde tutulan Can'a 3 kişilik bir ekip özenle bakıyor. Anne sütünden eksik kaldığı için bıldırcın yumurtası, protein yönünden zengin mama, laktozsuz süt karışımıyla günde 5 öğün beslenen Can, hayvanat bahçesinin maskotu haline geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Türkiye'de ilk defa bir hayvanat bahçesinde sezaryenle şempanzenin dünyaya geldiğini anımsattı.