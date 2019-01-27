Elbistan’da Kadın Dinlenme Evi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

K.maraş'ınElbistan ilçesine, Kadın Dinlenme Evi açıldı. Elbistan Belediyesi'nce düzenlenerek Kadın Dinlenme Evi'ne dönüştürülen mekanın açılışında konuşan Başkan Vekili Ahmet Tıraş, görev yaptığı süre boyunca kadınlara böyle bir mekan kazandırılması için gayret gösterdiğini söyledi. Başkan Tıraş, "Bugün kadınlarımızın büyük bir çilesine son veriyoruz. Çünkü annelerimizin, ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin özellikle çarşıya çıktıklarında rahat rahat oturarak dinlenebilecekleri ve bekleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Kadınlar için büyük bir ihtiyaçtı. Bizde bugün büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk" diye konuştu. Burada kadınların rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini belirten Tıraş, "Amacımız kadınlarımızın buraya geldiğinde rahat etmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Kadın dinlenme evlerinin sayısını artıracağız. İhtiyaç duyulan yerleri tespit ettik" dedi.