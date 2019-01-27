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Elbistan’da açıldı

Dulkadiroğlu Caddesi’nde hizmete sunulan ’nin açılışına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Elbistan Sosyal Hizmetler Kurumu Müdürü Fevzi Günalmış, İlçe Başkanı Hasan Sungur, Başkanı Zübeyde Kozanoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik ve davetliler katıldı.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Elbistan’da Kadın Dinlenme Evi açıldı
K.maraş'ın Elbistan ilçesine, Kadın Dinlenme Evi açıldı. Elbistan Belediyesi'nce düzenlenerek Kadın Dinlenme Evi'ne dönüştürülen mekanın açılışında konuşan Başkan Vekili Ahmet Tıraş, görev yaptığı süre boyunca kadınlara böyle bir mekan kazandırılması için gayret gösterdiğini söyledi. Başkan Tıraş, "Bugün kadınlarımızın büyük bir çilesine son veriyoruz. Çünkü annelerimizin, ablalarımızın ve kız kardeşlerimizin özellikle çarşıya çıktıklarında rahat rahat oturarak dinlenebilecekleri ve bekleyebilecekleri bir yerleri yoktu. Kadınlar için büyük bir ihtiyaçtı. Bizde bugün büyük bir ihtiyacı karşılamış olduk" diye konuştu. Burada kadınların rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini belirten Tıraş, "Amacımız kadınlarımızın buraya geldiğinde rahat etmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Kadın dinlenme evlerinin sayısını artıracağız. İhtiyaç duyulan yerleri tespit ettik" dedi.
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Elbistan’da Kadın Dinlenme Evi açıldı
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