Hatay’daki tarihi mekanlara ilgi arttı

BUGÜN NELER OLDU

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hoşgörü, gastronomi ve medeniyetler kenti Hatay'da, geçen yıl müze ve ören yerlerini yarım milyona yakın kişi ziyaret etti. Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre, Titus Tünelleri, Kaya Mezarları'nın yanı sıra arkeoloji bakımından ülkenin en zengin müzelerinden Hatay Arkeoloji'ye ev sahipliği yapan kentin değerlerine ilgi artıyor. Hatay Valiliğinden alınan verilere göre, kentin müze ve ören yerlerini 2014 yılında 72 bin, 2015'te 189 bin, 2016 yılında 160 bin, 2017 yılında ise 230 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı geçen yıl 450 bini bularak son yılların en büyük rakamına ulaşıldı. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Suriye'deki iç savaşın başladığı yıllarda, kentteki turist sayısında ciddi düşüş olduğunu hatırlattı. O yıllarda kent üzerinde kötü bir algı oluşturulduğunu ancak bunun hiçbir zaman gerçeği yansıtmadığını belirten Nacioğlu, "Bu kötü algıyı kaldırmak için hep birlikte mücadele ettik. İlimizin güvenli, huzurlu bir şehir olduğunu ifade ederek herkesi davet ettik. Bunun meyvesini 2017 yılında almaya başladık. 2017 yılında 230 bin kişinin gezdiği müze ve örenValisi Yılmaz Şimşek, Çiftlik kaymakamlığı tarafından başlatılan "Ödül sizin başarı hepimizin" projesi kapsamında 2018- 2019 Eğitim ve öğretim yılı 1'inci döneminde okul içerisinde ve derslerinde üstün başarı sağlayan 7-8-9 ve 11. Sınıf öğrencisi 10 öğrenciye hediye verdi. Kaymakam Vahit Yılmaz'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Şimşek, kaymakamlık ziyaretinin ardından Çiftlik Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda Muhtarlarla bir araya geldi. Vali Şimşek'in başkanlık ettiği toplantıya Çiftlik Kaymakam V. Vahit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Belde Belediye Başkanları, İlgili Kurum Müdürleri ve Muhtarlar katıldı. İlçeye bağlı mahalle ve köylerde yaşanan sorunlar ile yapılan ve yapılması planlanan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda elektrik, su, ulaşım, sağlık, eğitim gibi konu başlıkları görüşüldü. Hayrettin yenel hatay'daki tarihi mekanlara ilgi arttı Dünyanın ilk mağara kilisesi, Titus Tünelleri, Kaya Mezarları ve arkeoloji bakımından ülkenin en zengin müzelerinden birine ev sahipliği yapan Hatay'da, buraları ziyaret eden turist sayısı arttı yerlerimizi, 2018'de 450 bin kişi ziyaret etti" dedi. Bunun yanında, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, Tarihi Kapalı Çarşısı ve Harbiye Şelaleleri gibi giriş ücreti ödenmeyen mekanların da yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Nacioğlu, bu mekanlara da geçen yıl yaklaşık 500 bin kişinin geldiğini kaydetti.