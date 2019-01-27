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Yakın Doğu yerleştirme ve burs sınavı 1 ’da

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Yakın Doğu yerleştirme ve burs sınavı 1 Haziran’da
Yakın Doğu Üniversitesi 2019- 2020 öğretim yılı "Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı", 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 19 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahiptirler. Sınava katılacak olan öğrencilerin en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler.
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Yakın Doğu yerleştirme ve burs sınavı 1 Haziran’da
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