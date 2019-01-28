9. Uluslararası Fotoğraf Günleri 2 Mayıs’ta başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesinin 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 9'uncu Uluslararası Fotoğraf Günleri etkinliği ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. İletişim Fakültesi Turuncu Salonda gerçekleştirilen basın toplantısında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Organizasyon Komitesi Başkanı Gazi Yüksel, Başkan Yardımcısı Hikmet Uluçam ile birlikte Komite üyeleri katıldı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 9.Uluslararası Fotoğraf Günleri Organizasyon Komitesi Başkanı Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, Organizasyon Komite Üyesi Doç.Dr. Fevzi Kasap ile Komite Başkan Yardımcısı Hikmet Uluçam birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi'nin benimsemiş olduğu vizyonu, eğitimi ve araştırmalarıyla çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, bilim ve eğitime verilen önemin yanında ulusal ve uluslararası birçok sanatsal etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılında kampüste 423 etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, yaptıkları bilimsel ve akademik araştırmalarla Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC ve Türkiye'de ilk sıralara taşımış olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.