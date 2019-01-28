Melih Abi:Rögar kapakları asfaltın altında kalmış

Toros Mahallesi'nde bir yol. Uzun süre yapılmayı bekledi… Biz yazdık… Sonra yapıldı. Şimdi orada oturanlar mutlu. Ama sürücüler değil. Çünkü rögar kapakları asfaltın altında kalmış. Yani çukurda kalmış. Buralara düşerseniz aracınızın alt takımları bozulur. Yapıyorsunuz bari adam gibi yapın şu işi… Vatandaş sizi takip ediyor… Benden söylemesi!



FIRSATÇILAR İŞBAŞINDA ZABITA GÖREVE

Fırsatçılar her yerde var. Yaşanan afet sonrasında çiftçi tarlasına giremedi mahsulü toplayamadı… Bu durum hemen pazardaki fiyatlara yansıdı. Tarsus'ta Sadık Gün, "Bugünlerde İstanbul pazarları ile Tarsus pazarı çok farklı değil. Her şey pahalandı. Tekstilde de fiyatlar uçmuş. Sebze meyve de aynı. Fırsatı kaza etmediler. Denetlensin buralar" dedi. Fırsatçıya, karaborsacıya göz açtırmayın. Belediye zabıtası iş başına… Pazarcıyla değil vatandaşla işbirliği yapın.