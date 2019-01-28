Sünnet idrar yolu enfeksiyonunu önlüyor

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SankoÜniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonun kalıcı böbrek hasarına neden olabileceğini söyledi. Küçükdurmaz, sünnetin idrar yolu enfeksiyonunu yüzde 80-90 oranında engellediğinin ortaya konulduğunu belirtti. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için risk oluşturan idrar yolu enfeksiyonlarının henüz gelişmekte olan böbrekler için olumsuz sonuçlara yol açabileceğini kaydeden Küçükdurmaz, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının, üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra en çok görülen hastalık olarak kabul edildiğine vurgu yaptı. Erkek çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ve sünnet arasında bir bağlantı bulunduğuna değinen Doç. Dr. Küçükdurmaz, "Sünnet derisi altında toplanan bakteriler hastalığa neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini yüzde 80-90 oranında azalttığı ortaya konmuştur. Bu nedenle erkek çocukların, özellikle de bir kez ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların bir yaşından önce sünnet edilmesi önerilmektedir" dedi.