Yeni huzurevi binasına tam not

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı tamamlanan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, geçici teslimi yapılan Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulunup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç'tan bilgi aldı.

EKSİKLİKLERİ GİDERİYORUZ

Mevcut huzurevinin yanındaki alanda 150 kişi kapasiteli olarak inşa edilen huzurevinin Adana'ya kazandırılmasından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Demirtaş, Adana Valiliği olarak sosyal konularda tespit edilen eksiklikleri tamamlamak için gerekli çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.



YAŞLILARA ZİYARET

Vali Mahmut Demirtaş, huzurevindeki yaşlıları da ziyaret etti. Tek tek ellerini sıktığı yaşlıların hal ve hatırlarının yanı sıra bir taleplerinin olup olmadığını soran Vali Demirtaş, sakinlerle sohbet etti. Demirtaş, yaşlıların, engellilerin ve yardıma muhtaç olan tüm vatandaşların daima yanlarında olacaklarını vurguladı.