Didik didik aradılar

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Adana'da500 polisin katıldığı operasyonlarda 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesi Çamlıbel ve Serinevler Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler mahalledeki iş yerlerinde, internet kafelerde ve kahvehanelerde bulunan kişileri tek tek kontrol etti, şüpheli görülen yerlerde detaylı arama yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ayrıca, yoldan geçen otomobiller de durdurularak uyuşturucu kontrolü yapıldı.. Operasyonlarda, 33 kilo 740 gram esrar, 25 bin 861 adet uyuşturucu hap 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 6 kişi de yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanan 4 kişiye de 4 bin 614 lira para cezası kesildi.