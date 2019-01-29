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Yetiştiricilerin sorunları masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Yetiştiricilerin sorunları masaya yatırıldı
Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak düzenlenen 'Kanatlı Hayvan Yetiştiricilerinin Sorunları' konulu toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Bulut, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü İdari İşler Koordinasyon Daire Başkanı Ercan Yenidünya, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, tarım müdürleri ve bazı sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda dile getirilen konuşmalarda, başta yem sıkıntısı olmak üzere kanatlı hayvan üreticilerinin yaşadıkları sorunlar ile talep ve beklentileri dile getirildi. Toplantı, Vali Mahmut Demirtaş ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin, gerekli çalışmaların yapılacağı mesajı vermesiyle son buldu.
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Yetiştiricilerin sorunları masaya yatırıldı
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