Yezan bebek ailesine kavuştu

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Suriye'de7 aylıkken 600 gram olarak dünyaya gelen ve Türk Kızılayı aracılığıyla getirildiği Türkiye'de yapılan tedaviyle 2,5 kilogram ağırlığına ulaşan Yezan El Habun, sağlıklı bir şekilde Cilvegözü Sınır Kapısında anne ve babasına teslim edildi. Annesi Ragad Amram'ın yaklaşık 6 ay önce Halep'te prematüre olarak dünyaya getirdiği Yezan El Habun, Türk Kızılayı aracılığıyla tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastanenin tedavi masraflarını üstlendiği minik bebek, yaklaşık 6 ay boyunca kuvözde tedavi görerek sağlığına kavuştu. Türkiye'deki tedavisi boyunca Türk Kızılayı ekiplerinin yakından ilgilendiği ve doğduğunda 600 gram olan minik Yezan, 6 ay sonra 2,5 kilogram ağırlığında ve sağlıklı bir şekilde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda annesi Ragad Amram ve babası Hüseyin El Habun'a teslim edildi. Buluşma anında Yezan bebeğin anne ve babası duygusal anlar yaşadı.