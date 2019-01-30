Engelli öğrencilerden Vali Demirtaş’a ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

MavisuEngelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ülkü İnsan, engelli öğrenciler ile aileleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, engelli öğrenciler ve aileleri ile sohbet etti. Engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, onların sosyal ve ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldırıp, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak adına önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Vali Demirtaş, ''Engelli çocuklarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Hem makamlarının hem de gönüllerinin kapılarının engelli bireylere ardına kadar açık olduğunu belirten Vali Demirtaş, engellilere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini ve engellilerin daima yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Mavisu Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ülkü İnsan ise dernek çalışmaları hakkında Vali Demirtaş'a bilgiler verdi.