Melih ABİ: MHK Adanaspor-Ümraniye maçını dikkatle izlemeli

BUGÜN NELER OLDU

Bugün spor yazacağım. Pazartesi günü haksızlığa uğradığını düşündüğüm Adanaspor'un Ümraniye maçını yani. Futbolcular belki iyi oynamadı. Ama o kadar çok hakem hatalarına maruz kaldı ki tribünde taraftar, sahada futbolcular çıldırdı. Bir takımın kaderi ile oynamak bu kadar kolay mı? Top çizgiyi geçmiş yan hakem yerinde değil. Bal gibi gol güme gidiyor. İtiraz eden futbolculara sarı kart. Taraftar tribünde isyanlarda. Tartışmalı penaltı pozisyonları var. Hepsi es geçiliyor. Bilmeyenler belki duygusal bir yazı diyecek ama en az iki net pozisyon var penaltı olması gereken. Golü vermezsen, penaltıyı çalmazsan takım nasıl kazanacak. Kötü tezahürattan belki Adanaspor da, tribünlerde ceza alacak. Sen seyirciyi kışkırt, çalman gereken pozisyonlarda düdüğü çalma sonra takıma ve taraftara ceza ver. Ümraniye belki Fenerbahçe'yi de elemenin öz güveniyle sahaya çıktı. Golü de buldu ama galibiyeti asla hak etmedi. Ortada tartışmalı çok pozisyon var. Merkez Hakem Komitesi bu maçı dikkatlice izlemeli. Sonra da Kutluhan Bilgiç ve yardımcıları ile ilgili kararı vermeli.Hatayspormütevazi bütçesiyle bu yıl büyük başarılara imza attı… Herkesin hayranlıkla izlediği bir takım oldu. Spor Toto 1. Ligine bu yıl yükseldi. Kadrosunu koruyarak nokta transferler yaptı. Kendi öz evladı İlhan Palut ile birlikte yola devam etti. Ligde 3. sırada. Kupada lider Başakşehir'i farklı bir skorla yenerek tur atladı ve büyük sükse yaptı. Tüm Türkiye'nin kalbine girmeyi başardı. Herkesin konuştuğu takım oldu. Bordo beyazlı takımın bu başarısını herkes gibi bende hayranlıkla izliyorum. Haydi Hatayspor yola devam.