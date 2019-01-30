Oyun sihirbazları HKÜ’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Her yıl Dünya'nın birçok yerinde aynı anda düzenlenen oyun geliştirme etkinliği 'Global Game Jam' Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) işbirliğiyle düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleşen dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam'a, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 62 üniversiteli geliştirici katıldı. 48 Saat süren etkinliğin sonunda 'Hacs' isimli oyun birinci, 'Sıfır Sıkıntı' ikinci, 'AndLocker' üçüncü oldu. Dereceye giren oyunu yazan gruplara çeşitli hediyeler ve plaket verildi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen etkinliğin son gününde katılımcıları ziyaret ederek öğrencilere katmer ikram etti. Etkinlikte öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ali Gür, "Bir taraftan uykusuzlukla baş ederken stresi yönetiyorsunuz, diğer taraftan fark oluşturan fikirlerinizi nasıl ortaya koyabileceğinizin, farklılığınızı ortaya çıkarmanın mücadelesini veriyorsunuz. Umarım buradan Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edersiniz" diye konuştu.HKÜ Öğrencisi Ceyda Kekik, farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle hem yeni arkadaşlıklar edindiğini hem de projeler hakkında fikir alışverişi yaptıklarını söylerken, GAÜN öğrencisi Nafican Tatlıcı ise, bu etkinlikte ekip ruhunun bir projenin önemli katkısı olduğunu fark ettiğini vurguladı. Tatlıcı, "Oyun yapımının nasıl başladığını, fikrin nasıl ortaya çıkarılabileceğini, insanların nasıl oyunlara rağbet gösterdiklerini, oyun sektörünün Anadolu'da startını bu projeyle birlikte burada vermiş olduk. Bu yoğun tempo da ayrıca katmer ikramlarında motive edici oldu" diye konuştu.