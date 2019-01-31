Erdoğan dikkat çekti zabıta denetime başladı

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılara dikkat çekerek, yüksek ürün fiyatları için belediyeleri göreve çağırması yansımasını buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yüksek fiyatları tespit etmek amacıyla ortak yürütülen denetimler sıkılaştırıldı. Denetimlerde, çocuk bezi ve içeceklerde fiyatların aşırı oranda arttığı gözlendi. Ürünleri aşırı fiyatlarla piyasaya süren firmalara yönelik cezalar ise Ticaret Bakanlığınca kesilecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri, kent genelinde perakendecilere ürün satan toptancılar üzerindeki denetimi hızlandırdı. Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, daha önce İl Ticaret Müdürlüğü'yle birlikte denetimler yaptıklarını belirterek, "Her gün değişen fiyatlar var. Son günlerde içeceklerde hızlı yükselmeler oldu. Genelde üretici firmalarla ilgili problemler olduğunu fark ettik" dedi. Market, toptancı ve fırınlarda birçok alanda özellikle Erdoğan'ın zabıtalara da iş düştüğüne yönelik beyanı üzerine bunu talimat olarak algıladıklarını kaydeden Yıldırım, "Tüm gücümüzü bu işe vermeye başladık, daha hızlı gideceğiz. İl Ticaret Müdürlüğünün faturaları inceleme yetkisini kullanarak denetmenlerimizle beraber, ekiplerimiz denetimlerini yapacaktır. Birçok işletmelere cezai işlemler yapıldı. İkinci denetimlerde tekrar tespitler yapılarak etikette yaşanacak sıkıntı karşısında gerekli işlemler yürütülecek" dedi.