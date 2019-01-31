Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mehmet Gazioğlu siyaseti anlattı

siyaseti anlattı

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Mehmet Gazioğlu siyaseti anlattı
Siyaset Bilimci Mehmet Gazioğlu, mezun olduğu Adana Gündoğdu Koleji'nde (AGK) öğrencilere siyaseti anlattı. AGK öğrenci meclis başkanlığını da iki dönem yapan Mehmet Gazioğlu, Gündoğdu Mezunları Kampüste projesi kapsamında okulda bir araya geldiği öğrencilere mesleki deneyimlerini ve siyaseti anlatıp yol gösterici oldu. "Yaptığınız işte en iyi olmayı ve mücadeleyi bırakmamayı kendinize ilke edinin" diye konuşan Gazioğlu, "Ben siyaset bilimi eğitimi aldım. Şu an Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yüksek lisans yapıyorum. Siyaset; kendi tanımı itibariyle halkın kendi gücünü yönetime ve devlete yansıttığı, onu araçsallaştırarak bireyin, halkın devleti yönettiği en önemli unsurdur" dedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Gazioğlu siyaseti anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN