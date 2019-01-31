Mehmet Gazioğlu siyaseti anlattı

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SiyasetBilimci Mehmet Gazioğlu, mezun olduğu Adana Gündoğdu Koleji'nde (AGK) öğrencilere siyaseti anlattı. AGK öğrenci meclis başkanlığını da iki dönem yapan Mehmet Gazioğlu, Gündoğdu Mezunları Kampüste projesi kapsamında okulda bir araya geldiği öğrencilere mesleki deneyimlerini ve siyaseti anlatıp yol gösterici oldu. "Yaptığınız işte en iyi olmayı ve mücadeleyi bırakmamayı kendinize ilke edinin" diye konuşan Gazioğlu, "Ben siyaset bilimi eğitimi aldım. Şu an Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yüksek lisans yapıyorum. Siyaset; kendi tanımı itibariyle halkın kendi gücünü yönetime ve devlete yansıttığı, onu araçsallaştırarak bireyin, halkın devleti yönettiği en önemli unsurdur" dedi