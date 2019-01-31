Spor bilimlerinde mezuniyet töreni

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2018- 2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleştirildi. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile velileri katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tiryakioğlu ile mezunlar adına Spor Yöneticiliği Bölümünü birincilikle bitiren İlkay Kay birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, sporun evrensel yapısından bahsederek, sporun performans geliştirmenin yanında sağlık açısından da insanoğluna büyük katkıları olduğunu, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu bilinç içerisinde öğrencilere eğitim verildiğini söyledi.