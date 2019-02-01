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Ataşbak: Yüzmede eski günlere dönüyoruz

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Ataşbak: Yüzmede eski günlere dönüyoruz
EDIRNE Cup'a davet edilen Adana TOHM yüzme sporcuları Yaşar Sakar ve Berkay Güllü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Abdulkadir Ataşbak'ı makamında ziyaret etti. TOHM Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Yüzme Koordinatörü Metin Maralcan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Ataşbak sporcuların başarılarının devamını diledi. Edirne'de 8-10 Şubat'ta gerçekleştirilecek yarışlara davet edilen sporculardan derece beklediğini belirten Ataşbak, "Adana olarak her branşta olduğu gibi yüzme sporunda da her geçen gün başarılarımızın arttığını görüyoruz. Yüzme denilince akla ilk gelen il olan kentimiz, zamanla bu özelliğini yitirmişti. Bu heyecanı yeniden canlandırıyoruz" ifadelerini kullandı
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Ataşbak: Yüzmede eski günlere dönüyoruz
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