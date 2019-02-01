Ataşbak: Yüzmede eski günlere dönüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

EDIRNE Cup'a davet edilen Adana TOHM yüzme sporcuları Yaşar Sakar ve Berkay Güllü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Abdulkadir Ataşbak'ı makamında ziyaret etti. TOHM Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Yüzme Koordinatörü Metin Maralcan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Ataşbak sporcuların başarılarının devamını diledi. Edirne'de 8-10 Şubat'ta gerçekleştirilecek yarışlara davet edilen sporculardan derece beklediğini belirten Ataşbak,ifadelerini kullandı