BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın balık pazarında bulunan balıklar tezgahta kaldı. Antakya Belediyesi Balıkçılar çarşısındaki esnaflar, satış yapamadıkları için sakin günler geçiriyor. Balık tezgahlarının dolu olduğu şu günlerde vatandaşlar balık pazarına uğramadı. Fiyatlarda artış olmamasına rağmen balık satın alan kişi de az oldu. Balıkçı esnaflarından Semir Bilgin; "Bu mesleği 15 seneden beri yapıyorum. Baık fiyatlarımız uygun ama satışlarımız çok zayıf. Gümüş balığı daha önceleri 25 Türk Lirası'na kadar yükselmişti. Şu sıralarda 20 Türk Liraya satılıyor ama satışa baktığımızda yok denecek kadar az. İnsanların alım gücü her halde zayıfladı ki o yüzden kimse gelmiyor" dedi. Balıkçı esnafı Ömer Akar ise, "Fiyatlar normal ama balık pazarındaki hareketlilik yinede az. Vatandaşlar arada da olsa balık fiyatları artınca buralara uğramaz oluyorlar. Havalar biraz daha normale döndüğünde bol balık olacak ve buna bağlı olarak da balık fiyatlarının uygun olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. Ömer Bulut; "Balığın yanında olmazsa olmaz olan salata da pahalandı. Bu yıl yeşillik çok pahalı ama vatandaşlar yine de tüketiyor. Pahalı olmasının sebeplerinin başında gelen sel ve ayaz bu durumu tetikliyor" dedi.