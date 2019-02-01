Çapraz ateşle öldürdüler

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Niğde'ninmerkeze bağlı Kömürcü köyünde iki aile arasında eskiden gelen kız alıp verme konusundaki husumet kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre Kömürcü köyünde meydana gelen olayda Galip Yıkılmaz ve eşi Seyran Yıkılmaz köy meydanından otomobil ile geçerken geçmişten gelen kız alıp verme hususundaki bir husumetten dolayı Tayfun, Taner ve Elvan Aynalı adlı kişiler tarafından tüfekle çapraz ateş altına alındılar. Meydana gelen olayda Galip Yıkılmaz ve eşi Seyran Yıkılmaz yaralandılar. Galip Yıkılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.