Komutanlardan sporculara ziyaret

O
smaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile birlikte spor kurslarını ve tesisleri ziyaret etti. Kenan Karık Kick Boks Spor Kulübü sporcuları ile sohbet eden Albay Sancaktar, sporun gençler üzerinde hem fiziksel etkisini hem de akademik başarılarının artmasında önemli yeri olduğunu söyledi.
Ziyarette kulüp sporcuları gösterilerini sunarken antrenör Kenan Karık çalışmalar hakkında bilgi verdi. Komutanlara boks eldiveni hediye edildi. Daha sonra merkez antrenman salonunda tekvando, Tosyalı Spor Salonunda judo, basketbol ve güreş antrenmanlarını izleyen Albay Tamer Bilacan ise "Çocuklarımız, sporda oldukça başarılılar. İlimize kazandırdıkları dereceler ve madalyalar bunun bir göstergesi"
diye konuştu.