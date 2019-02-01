Komutanlardan sporculara ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

smaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile birlikte spor kurslarını ve tesisleri ziyaret etti.Ziyarette kulüp sporcuları gösterilerini sunarken antrenör Kenan Karık çalışmalar hakkında bilgi verdi. Komutanlara boks eldiveni hediye edildi. Daha sonra merkez antrenman salonunda tekvando, Tosyalı Spor Salonunda judo, basketbol ve güreş antrenmanlarını izleyen Albay Tamer Bilacan isediye konuştu.