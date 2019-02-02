CHP’li belediyeden adrese teslim ihale

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CHP'li Seyhan Belediyesi, ilginç bir şekilde Adanalıların gözü önünde adrese teslim bir ihaleye imza attı. Henüz ihalesi gerçekleştirilmeyen buz pistinin çalışmalarına başlandı. İhaleyi eline yüzüne bulaştıran CHP'li Seyhan Belediye Başkanı ve CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın bu icraatı tepkilere neden oldu. Seyhan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, buz pisti için ihaleye çıktı. Yapılan ihale duyurusunda, "Mobil buz pisti kiralanması, kayma eğitimi verilmesi ve sosyal aktivite çalışmaları organizasyon hizmet alım işi" denildi. İhale tarihi de 7 Şubat 2109 olarak açıklandı. İhale için başvurular alınırken ilginç bir gelişme yaşandı. İhaleye bir hafta kala, buz pistinin kurulacağı alanda çalışmalara başlandı. Çalışmaları gören vatandaşlar Başkan Karalar'a tepki göstererek, "Adrese teslim bir ihale daha. Eskiden bu tür adrese teslim ihaleleri kapalı kapılar ardında yaparlardı. Giderayak bu tür işleri aleni yapmaktan çekinmiyorlar" diye konuştu.