Dev randevu

Spor Toto Birinci Lig, bugün sezonun kritik maçlarından birine sahne olacak. Puan cetvelinde 27 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor, evinde 32 puanla 6. sırada yer alan Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.
İlk iki şansı zor gözüken Adana Demirspor'un hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak play-off umutlarını sürdürmek. Konuk Gazişehir Gaziantep ise rakibinden üç puan alarak ikincilik şansını zorlamak istiyor. EV SAHİBİNDE VOLKAN ŞEN OLMADI
Ara transferin son saatlerinden Emre Nefiz, Ahmet Sabri ve Orhan Taşdelen
ile yollarını ayıran ev
sahibi mavi-lacivertli ekipte yönetim Volkan Şen'in
transferi için çok çalıştı ancak başarılı olmadı. Fenerbahçe'nin astronomik bir rakam istemesi üzerine tecrübeli oyuncudan vazgeçildi.
Günlerdir Adana
Demirspor ile idmana çıkan Volkan Şen şehirden
ayrıldı. Gazişehir son transferini Ankaragücü'den Kenan Özer'i alarak yaptı. 6 MAÇTA OYNADI 1 GOL ATTI
1990 doğumlu Furkan sezonun ilk yarısında Osmanlıspor forması giydi. 6 karşılaşmada 310 dakika süre alırken bir de gol attı. FURKAN: ADANA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK
Adanaspor'un son dakika transferi Furkan Özçal, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisinin formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu vurguladı. Orta saha, on numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu, "Adanaspor, şu anda bulunduğu yeri hak etmiyor. İnşallah yükselişe geçeceğiz. Takımın başarısı için sahada terimin son gücüne kadar mücadele edeceğim"
dedi. Turuncu-beyazlı ekip, ara transfer döneminde, Furkan Özçal'ın yanı sıra altyapıdan Mert Adar ve Mustafa Saltuk Ceviz ile profesyonel imza attı. ONUR MAÇIMIZ
Adana ekibinin tecrübeli hocası Yılmaz Vural, ligdeki kaderlerinde belirleyici olacak Gazişehir Gaziantep maçını kazanmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi. Vural, "Bu maçta daha çok mücadele etmek zorundayız. Bizlere güvenen ve destek veren taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız" dedi. Rakibin iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, "Haftalardır Gazişehir'i yakından takip ediyoruz. Gerekli önlemleri aldık. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak haftayı üç puanla kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.