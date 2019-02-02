Dev randevu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Birinci Lig, bugün sezonun kritik maçlarından birine sahne olacak.İlk iki şansı zor gözüken Adana Demirspor'un hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak play-off umutlarını sürdürmek.Ara transferin son saatlerindenile yollarını ayıran evsahibi mavi-lacivertli ekipte yönetim Volkan Şen'intransferi için çok çalıştı ancak başarılı olmadı.Günlerdir AdanaDemirspor ile idmana çıkan Volkan Şen şehirdenayrıldı.1990 doğumlu Furkan sezonun ilk yarısında Osmanlıspor forması giydi. 6 karşılaşmada 310 dakika süre alırken bir de gol attı.Adanaspor'un son dakika transferi Furkan Özçal, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisinin formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu vurguladı. Orta saha, on numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki futbolcu,dedi. Turuncu-beyazlı ekip, ara transfer döneminde, Furkan Özçal'ın yanı sıra altyapıdan Mert Adar ve Mustafa Saltuk Ceviz ile profesyonel imza attı.Adana ekibinin tecrübeli hocası Yılmaz Vural, ligdeki kaderlerinde belirleyici olacak Gazişehir Gaziantep maçını kazanmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi. Vural, "Bu maçta daha çok mücadele etmek zorundayız. Bizlere güvenen ve destek veren taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak. Bunun bilinci ile sahaya çıkacağız" dedi. Rakibin iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Yılmaz Vural, "Haftalardır Gazişehir'i yakından takip ediyoruz. Gerekli önlemleri aldık. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak haftayı üç puanla kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.