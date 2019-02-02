HKÜ’lü Merve madalyaya kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi'nda, dört farklı stilde yarışarak madalyaları topladı.'nün başarılı yüzücüsü Durdu, 100 metre serbestte birincilik, 50 metre serbestte üçüncülük, 200 metre ferdi karışıkta üçüncülük ve 100 metre kurbağalamada dördüncülük kazandı. Durdu,dedi.