HKÜ’lü Merve madalyaya kulaç attı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Merve Durdu
, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası
'nda, dört farklı stilde yarışarak madalyaları topladı. Gaziantep Olimpik Kulaçlar Spor Kulübü
'nün başarılı yüzücüsü Durdu, 100 metre serbestte birincilik, 50 metre serbestte üçüncülük, 200 metre ferdi karışıkta üçüncülük ve 100 metre kurbağalamada dördüncülük kazandı. Durdu, "Başarmak çok güzel duygu. Sizi destekleyen ve inananlar olduğu sürece başarı her zaman gelir"
dedi.