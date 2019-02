Polis caddelerde, kavşaklarda, kafelerde denetim yaptı

BUGÜN NELER OLDU

AdanaEmniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların korunmasına yönelik caddelerde, kavşaklarda, trafik ışıklarında sürücülerin ve kendilerinin can güvenliğini tehlikeye atan dilenci, mendil satan, cam silen çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler uygulamada internet kafe, oyun salonları ve öğrencilerin zaman geçirdiği kafeleri denetledi. Çocuklara yönelik yapılan denetimlerde cadde, kavşak ve trafik ışıklarında çalışan, çalıştırılan, korunmaya muhtaç, ihmal ve istismara maruz kalan çocukların ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri olumsuz yönde etkilenmemeleri, çocuk ve gençlerin kendi can güvenliği ve sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamaları amaçlandığı belirtildi. Yapılan denetimlerde, yaşı küçük dilenen veya satıcılık yapan 71, dilenen veya satıcılık yapan 35, zabıtaya teslim edilen yaşı büyük 129 kişiye işlem yapıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.