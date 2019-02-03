Başkan Karakan: Hokey salonu da olmalı

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Avrupa Şampiyon Kulüpler Kapalı Alan Hokey Şampiyonası'na katılacak olan Gaziantep Polisgücü destek olmak için Hırvatistan'a gideceğini açıklayan THF Başkanı Sadık Karakan, trophy şampiyonasının Gaziantep'in tanıtımı için de büyük şans olduğunu söyledi. Karakan, Gaziantep'te inşa edilecek spor salonlarından birisinin hokey standartlarına uygun olarak inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Gaziantep Polisgücü'nün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Salon Hokey Trophy Şampiyonası'ndan başarı ile döneceğini söyleyen Başkan Karakan, "Son yıllarda müthiş bir başarı grafiği yakalayan takımımız yeni bir maratonda daha koşacak. Türkiye'nin hokey merkezi haline gelen Gaziantep ve bölge şehirlerin hokey takımlarına hizmet verebilmesi için tesisleşme şart. Bu konuda destek bekliyoruz" dedi