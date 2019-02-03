Hükümlülere seramik ve karo kaplamacılığı kursu

BUGÜN NELER OLDU

Hatay İşkur Hatay İl Müdürlüğü, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ile Yayladağı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Ceza infaz Kurumunda açılan Seramik ve Karo Kaplamacılığı Kursu kapanış programı gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Savcıları Azmi Ustaoğlu, Ziya Öztürk, Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü Tuluğ Özerinç, KSV Muhasebe Müdürü Nuray ÖĞ, Hatay İşkur İl Müdürü Ziya Yüksel, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, kurum ikinci müdürleri, kurum personeli, hükümlü ve tutuklular katıldı.