Şimşek Pote ile güzel

Spor Toto 1. Lig'de haftanın en önemli mücadelesinde Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 3-2 yenerek zirve yarışını bırakmadı. Mavi-lacivertli ekip muhteşem taraftarı karşısında yeni transferi Süleyman Koç ve gol ayağı Pote ile sonuca gitti. Ev sahibi takım bu galibiyetle son günlerde üzerinde dolaşan kara bulutları da dağıttı. Zorlu maça hızlı başlayan Adana Demirspor Süleyman Koç ile 3. dakikada durumu 1-0 yaptı. Bu golden sonra geriye çekilen ev sahibi takıma 20'de Gazişehirli Del Valle güzel golü ile cevap verdi. Ataklarını hızlandıran Demirspor, Pote ile durumu 2-1 yaptı. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda ise Adana Demirspor fırtınası sürdü. 60'da sahneye çıkan Pote kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü attı. Maçta son sözü Gaziantepli Gökhan Aslan söyledi: 3-2.

VOLKAN ŞEN ADANA'DA

Ara transferde Adana Demirspor'un gündeminde olan fakat Fenerbahçe'nin yüksek bonservis istemesi nedeniyle transferi yatan Volkan Şen, dünkü maçı izleyenler arasındaydı. Tecrübeli futbolcunun transferi sezon sonu düşünülüyor.

BİRİ SEVİNDİ DİĞERİ ÜZÜLDÜ

Teknik direktör Yılmaz Vural, "Çok güzel bir futbol ortaya koyarak sonuca gittik. Zaman içerisinde bu takımın neler yapabileceğini herkese göstereceğiz. Bu anlamlı galibiyeti Adana'ya armağan ediyoruz" diye konuştu. Mehmet Altıparmak ise büyük üzüntü yaşadı. Altıparmak, "Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yaptık ancak başarılı olamadık, üzgünüz. Adana Demirspor'u kutluyorum" dedi