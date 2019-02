BUGÜN NELER OLDU

Tarsus İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri beraberindeki heyet Karboğazı mevkiinde et ve et ürünleri satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Kış mevsimi dolayısıyla bölgeye gelen piknikçiler tarafından fazlaca rağbet gören et ve et ürünlerini kontrol eden ekipler, özellikle de hileye açık, riskli ürünler olması sebebiyle gerek seyyar satıcılar, gerekse kendin pişir kendin ye, lokanta ve kasap işletmelerinden incelenmek üzere numuneler aldılar.