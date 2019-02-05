Başkan Can: Yaptıklarımız Üretici dertli yapacaklarımızın teminatıdır

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tarsus Belediye Başkan Adayı Şevket Can'a kırsal mahallelerden tam destek geldi.Çalışmaları kapsamında hafta sonu, Çamalan-Ayvalı, Ardıçlı, İnköyü, Olukkoyağı-Efeler, Boğazpınarı, Kurtçukuru, Sandal, Kaburgediği, ErezeÇiftlik mahallelerini ziyaret eden Başkan Can, Cumhur İttifakı adayı olduğunu söyledi. Başkan Can'a gezilerinde Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, Tarsus Ülkü Ocakları Başkanı Emre Bircan, TÜRKAV Başkanı Öden Sarı, Kadın Kolları Başkanı Fethiye Rüzgar ve partililer konvoylarla eşlik ettiler. Mahallelerdeki seçim konuşmalarında ilk olarak söz alan Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, "Allah nasip ederse önümüzdeki dönem daha büyük hizmetlerle devam edeceğiz. Hiç endişeniz, hiç şüpheniz olmasın. Bu seçim belediye başkanlığı seçimi dışında coğrafyamızda huzurunda teminatı olacaktır. Hizmetlerin bir kısmı büyükşehirden bir kısmı Tarsus Belediyesinden olduğu için büyükşehirde Hamit Başkanımızın da kazanması önemli. Bu iki belediye başkanımız seçildiğinde hem Mersin de hem de Tarsus'ta hizmette destan yazacaklardır" dedi. Cumhur İttifakı Adayı ve Belediye Başkanı Şevket Can, bütün mahallelere eşit hizmet verdiklerini söyledi.