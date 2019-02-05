Melih ABİ: Adaylar şu çevre kirliliğine dikkat etsin artık

BUGÜN NELER OLDU

Yerel seçimler geldi çattı.Adaylar da netleşti.Kime oy vereceğimiz bile belli.Mükremin Kurnaz çevre kirliliğinde şikayetçi.Adaylar gelişi güzel yapıştırdıkları tanıtım afişleriyle çevre kirliliği yaratıyorlar.Okul duvarları, duraklar, çöp kutuları, bastığımız yerler, direkler, trafik tabelaları dahil ama her yeri afişle kaplıyorlar.Özellikle de muhtar adayları…Bu işi çevreyi kirletmeden yapamaz mısınız?Bu görüntüleri gören size oy verecekse de vermez!bozuk, yürüyecekleri alanlar bozuk insanlar tepkili.Ama en önemlisi çözüm yok.Burası da yağan yağmurların bozduğu Gürselpaşa Mahallesi kıyı boyu semt pazarındaki ilk kavşak.Gördüğünüz gibi yol ve yeşil alan çökmüş.İnsanlar nasıl yapsın.Burayı düzenledikten yama asfalt yapmak bu kadar mı zor?Yapın şuraları be!İnsanları üzmeyin, zarar vermeyin!