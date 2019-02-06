BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE 3. Arbel Futbol Turnuvası sona erdi. ARBEL Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Arslan, turnuvayı çalışanlarına yönelik sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediklerini söyledi. Geçen yıl ikincisini düzenledikleri turnuvanın çalışanlarına moral kaynağı olduğunu belirten Arslan, "Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarına iyi geldiğini düşündüğümüz bu tür etkinliklerimiz ilginin de yoğun olması ile artarak devam etmektedir" dedi. 8 takımın mücadele ettiği takımların karşılaşmaları büyük bir heyecan ve ilgiyle izlediğini dile getiren Arslan, takımları yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Dereceye giren takımlara altın verildi.