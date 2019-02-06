Sporda başarı ödüllendirilecek

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GAZIANTEP Valisi Davut Gül, okullarda kurulan spor kulüplerinde kadrosunu 50 sporcu ile tamamlayan okulların ödüllendirileceğini açıkladı. Birçok okulda spor kulübü kurulmaya devam edildiğini aktaran Vali Gül,dedi. Tüm okullarda altyapı çalışmalarının oluşturulduğunu ifade eden Vali Gül, "Basketbol ve voleybolla ilgili bütün okullarda altyapılar oluşturuluyor, her tarafta havuzlar olacak. Hem salon sporları hem diğer sporlar için kullanılacak antrenman sahaları yapıyoruz" şeklinde konuştu. Lisanslı sporcu yetiştirmenin çocuklarda disiplini geliştirdiğinin de altını çizen Vali Gül, "Çocuk sporcu gibi davranır. Kendini disipline eder. Dolayısıyla da mahallesinde, okulunda gençlik lideri pozisyonunda, kendini koruyan, küçüklerine yardımcı olan bir rol model olur. Yetenekli olanlar ilerde daha güzel yerlere gelir" dedi.