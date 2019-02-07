Alleben Deresi yeniden canlanacak

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Büyükşehir Belediyesi, Alleben Deresi'ni görkemli bir rekreasyon projesiyle şehrin en canlı sosyal alanlarından biri haline getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Alleben Deresi'ni çocukluğumdaki günlerine döndürüp şehrin en güzel yerlerinden biri haline getireceğiz" dedi. Alleben Deresi'nin geçmişte Gaziantep'in en önemli sosyal alanlarından biri olduğunu anımsatan Başkan Şahin, "Çocukluğumuzda Alleben Deresi'nin çevresinde insanlar hafta sonları ailece pikniğe gelirdi. Alleben ve Kavaklık, şehrin en önemli sosyal merkezi halindeydi. Yıllar içinde dere kirlilikten görünmez oldu, önceki dönemlerde yapılan restorasyonlarla temizlendi ancak burayı çok daha verimli kullanmak için yeniden bir düzenleme yapacağız" diye konuştu. Ekibiyle birlikte projeyi bölgede inceleyen Başkan Şahin, "Arkadaşlarımız projesini hazırladı. Kısa süre içinde başlayarak Alleben Deresi'ni yeniden Gazianteplilerle buluşturacağız. Şehrin merkezinden geçen Alleben Deresi'ni çocukluğumdaki günlerine döndürüp, şehrin en güzel yerlerinden biri haline getireceğiz. Alleben sosyal donatı alanları, yürüyüş yolları ve sahiliyle bambaşka bir hale gelecek" şeklinde konuştu. Geçmişte, berrak akan suları nedeniyle Arapça "Süt Pınarı" anlamına gelen Alleben adı verilen derenin çevresi eskiden Gazianteplilerin en önemli dinlenme ve eğlenme alanıydı.