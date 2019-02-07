Valı Gül’den Merinosspor’a tam destek geldi

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TÜRKIYE Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımlarından Merinosspor, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, tüm spor dallarının önemli olduğunu ve özellikle Gaziantep'ten kadın voleybol takımının şampiyonluk mücadelesinde ön sıralarda olmasının önemli olduğunu söyledi. Sporcularla tek tek sohbet eden Gül, takıma destek olan Erdemoğlu ailesini de kutladı. Vali Gül, "Gaziantep'te sporu desteklemek amacıyla şehrin her semtinde 50 civarında spor salonu yapacağız. İsteyen her öğrencimiz çocuğumuz bu salonlardan faydalanacak. Bu imkanları sağlamak için girişimlerimiz tamamlandı. Merinos spor takımı olarak Gaziantep'i temsil eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Merinos sporu birinci ligde görmek istiyoruz" dedi. Antrenör ve Başkan Ali Bağcı ise, Merinos spor kulübünün kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Beş yıl önce kurulan kulübümüz sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkmıştır. Valimizi bu hafta sonu oynanacak Kilis spor maçına davet ediyoruz" dedi.