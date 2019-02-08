Başkan Erkoç Demokrasi Meydanı’nda

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla hasbihal etti. Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşları ziyaret eden Başkan Erkoç, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Beraberinde AK parti Milletvekili İmran Kılıç ile meydanı baştan başa dolaşan Erkoç, burada esnafları da ziyaret etti. Başkan Erkoç, "Hizmete sunduğumuz günden bu yana vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan Demokrasi Meydanımızda değerli hemşerilerimizle muhabbet ettik" dedi.