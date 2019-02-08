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Jandarma kaçak içki üretimine göz açtırmıyor

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
Jandarma kaçak içki üretimine göz açtırmıyor
NİĞDE İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında kaçak içki üretimi yapılan bir eve baskın gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bor İlçesi, Kemerhisar Kasabasında bir eve baskın düzenledi. B.E. adlı kişiye ait olduğu belirtilen evde kaçak içki üretimi yapıldığı ve satıldığı bilgiler doğrultusunda yapılan baskında ev ve evin etrafında bulunan bölümlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda B.E. adlı kişiye ait olan evde 262 litre şarap, 48 litre rakı ve çeşitli miktarlarda etil alkol, viski, alkol damıtma cihazı, derece, anason, viski yapımında kullanılan karışımlar ve su arıtıcı kömür ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelisi B.E. ile ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlemlere başlatıldı.
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Jandarma kaçak içki üretimine göz açtırmıyor
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