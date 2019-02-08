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Melih ABİ: Yolları kapatırken esnafı da düşünmek lazım

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Melih ABİ: Yolları kapatırken esnafı da düşünmek lazım
Yarışmalar düzenlenirken geçiş güzergahını iyi ayarlamak lazım.
Esnafın para kazanacağı saatlere dikkat etmek gerekir.
Geçenlerde Mersin'de bisiklet yarışları düzenlendi.
Belirli bir güzergah ayarlandı.
Yollar trafiğe kapatıldı.
Hafta sonu trafik açısından iyiydi belki ama Marina esnafı uzun süre iş yapamadı.
Araçlar giremeyince esnaf kuş avladı.
Müsabakalar yapılmalı…
Ama esnaf da düşünülmeli.
Ekmeğiyle oynanmamalı.

Çevreye dikkat etmek zorundayız

BİR iş yaparken dedik ya çevreye rahatsızlık vermeyelim.
Burası Kocavezir Metro durak altına konulan seyyar tuvalet.
Okurumuzun geçerken dikkatini çekmiş.
O tuvalet çevreye pis koku yayıyor.
Çağdaş yaşam için bu tür yerlerde daha modern ve daha temiz tuvaletler yapılmalı…
Kaş yaparken göz çıkarılmasın.
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Melih ABİ: Yolları kapatırken esnafı da düşünmek lazım
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