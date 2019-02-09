BUGÜN NELER OLDU

BELEDİYE Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, seçim startını verdi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törene MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ilçe teşkilatı ve belediye personeli katıldı. MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, Gaziantep'in seçimlerde destan yazacağını belirterek, "Bu dakikadan sonra tarihlerle saatlerle uğraşmadan hepimiz üzerine düşeni yapacağız. Bu süreçte gençliğe çok büyük rol düşüyor. Bana hep yaşın küçük ne işin var oralarda diyorlar. Ancak, bir gencin bakış acısı, mücadelesi liderine güç ve umut oluyor. Bizim liderimiz, gençlerimizin en ön saflarda yürümesini bekliyor ve bizim geleceğimiz için mücadele ediyor" dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanın Gaziantep'e büyük önem verdiğini belirterek, "Önemli bir seçimin arifesindeyiz. Her seçim partiler için çok önemli. Hele de iktidar partisi için çok daha önem arz ediyor. Bu yapılan hizmetlerin devamı için her bir seçimi, bugüne kadar olduğu gibi oylarımızı arttırarak devam ettirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat Gaziantep'e gelerek ve Gaziantep'e verdiği önemi göstererek, Şahinbey Spor Salonumuzda İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaş-kanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.