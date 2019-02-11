Anne Meclisi’nden Vali Demirtaş’a ziyaret

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'ANNELERİN, aile ve toplumdaki rollerini pekiştirmek, toplumun farklı kesimlerine mensup annelere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri sunmak' amacıyla kurulan Anne Meclisi Derneği'nin Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ve İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli ile birlikte Vali Demirtaş'ı ziyaret eden Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin kuruluş amacı ve toplumun farklı kesimlerine mensup annelere yönelik olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi. Dernek Başkanı Oya Kalender, öncelikli amaçları arasında, Annelik kavramına yönelik sosyal farkındalık oluşturmak ve istihdam konusunda çalışmalar yaparak, topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Vali Demirtaş ise, Annelik olgusunun ulvi bir kavramı da barındırdığına dikkat çekti. Annelerin, yetiştirdikleri çocukları ile aynı zamanda geleceği inşa ettiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, derneğin daima yanlarında ve destekçisi olacaklarını belirtti.