Cinayetlerin zamanını haber vermiş

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesinde, 7 Aralık 2018'de zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve komiser Habil Aykan'ı (52) öldüren, amir Kenan Özdemir'i de silahla yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, sanığın sosyal medya paylaşımlarından "cinayeti haber verdiği" bilgisi yer aldı.Sanığın 1991'de Ceyhan Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başladığı ve 2009'da talebi üzerine Çukurova Belediyesine tayin edildiği, 2017'den itibaren ise zabıta amiri olarak çalıştığı ve çeşitli söylentiler üzerine görevden alındığı belirtildi. Sanığın cinayeti işleme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, Altuğ'un olaydan birkaç ay önce sosyal medyadaki paylaşımlarına işaret edildi. Altuğ'un Facebook sayfasından maktullere ilişkin tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve "6 Aralık'tan sonra görüşelim" ifadesini kullandığı vurgulanan iddianamede, sanığın 7 Aralık'ta da cinayeti işlediği kaydedildi.Sanığın iddianamede yer alan ifadesinde, olayı nasıl gerçekleştirdiğini ise şöyle anlattı: "İzin almak için kuruma ait hattan M.Y'yi arayarak Cengiz Aydoğdu'nun yerinde olup olmadığını sordum. Yerinde olduğunu öğrenince izin dilekçesi yazdırmak için zabıta müdürlüğü kaleminin bulunduğu zemin kata indim. Burada Habil'i gördüm. Habil'in bana bazı sözler söylemesi üzerine tabancamı çıkartarak Habil'in kafasına doğrultup 'Öldürürüm seni.' diyerek ateş ettim. Gideceğim sırada Cengiz Aydoğdu kapının önüne çıkarak silahını doğrulttu. 5 metre mesafeden rastgele birkaç el ateş ettim. Kapının önünde boğuştuk. 'Ahmet seni öldüreceğim.' diyen Kenan Özdemir'in de ayağına ateş ettim."