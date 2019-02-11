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Dağ yamacında mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Giriş Tarihi: 11.2.2019
Dağ yamacında mahsur kalan keçiler kurtarıldı
MERSİN'İN Silifke ilçesinde dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında bir dağ yamacında çok sayıda keçinin 12 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, olay yerine hareket etti. Mahalleye ulaştıktan sonra yaklaşık 5 saatlik bir çalışmayla 14 keçiyi bulunduğu yerden indiren ekipler, keçileri sahibine teslim etti. Keçilerin sahibi ekiplere teşekkür etti.
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Dağ yamacında mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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