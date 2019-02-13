Mezitli’ye yapılan haksızlığı düzelteceğim

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mezitli'yi yörüngesini kaybetmiş bir gezegene benzetttiğini belirterek, "Mezitli bir süredir nereye nasıl hangi amaçla gittiği belli olmayan bir ilçe konumunda. Bu, Mezitli'ye yapılan en büyük haksızlıktır. Park, bahçe yapmak belediyeciliğin mecburi hizmetidir. Ancak unutulmamalıdır ki bir belediye başkanının kentin huzuru, refahı ve mutluluğu için gereken önlemleri almak gibi de bir misyonu vardır" dedi. Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mezitli'nin kimliğine uygun, sürdürülebilir, bilimin ışığında, yenilikçi, doğaya ve teknolojiye entegre projeler gerçekleştireceğini belirterek "Mezitlimizde hukukun reddettiği, teknolojiye entegre olmayan, tabiatı yok sayan hiçbir proje olmayacak. Her şeyin bilincinde emin adımlarla ilerliyoruz. Biz hazırız! Fikirlerimiz hazır; gönüllerimiz hazır; Mezitli hazır!" dedi. Mezitli 'iyi şu anda yörüngesini kaybetmiş bir gezegene benzeten Serdar Soydan, "Mezitli bir süredir nereye nasıl hangi amaçla gittiği belli olmayan bir ilçe konumunda. Bu, Mezitli'ye yapılan en büyük haksızlıktır. Mezitli halkı artık umut bekliyor" dedi.