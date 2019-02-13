Öğrencilere bakliyatı sevdirdiler

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Mersin'de, bakliyat tüketimine dikkati çekmek amacıyla 9 okuldaki öğrencilere 6 bin paket bakliyat dağıtıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Ticaret Borsası (MTB) ortaklığında "Dünya Bakliyat Günü" kapsamında hayata geçirilen projeye dahil 9 okuldan biri olan, merkez Toroslar ilçesindeki Halkent İlkokulu'unda dağı tım programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin'in bakliyat üretimine katkı sağlayan önemli bir kent konumunda olduğunu belirterek, "9 ayrı okulumuzda bakliyat dağıtımı yaptık. İlerleyen yıllarda bu sayı 9'dan 90'lara, 900'lere ulaşır çünkü 402 bin öğrencimiz var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bakliyat kullanımını ve gençliğin bu manadaki tercihini yönlendireceğiz" dedi.Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir de, bakliyatın faydaları hakkında bilgi vererek, haftada 3 gün bu ürünlerden tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Programda bir grup öğrenci de fon kartonlarından yaptıkları aşçı kıyafetleriyle gösteri sundu. Her öğrencinin ayrı bir bakliyat ürününü temsil ettiği gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.