Şahin’den yerli makine çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayisiyle yükselen bir değer olan Gaziantep'te yerli makinenin kullanılmadığını söyledi. Sanayide kullanılan makinelerin ithal edilmesine dikkat çeken Başkan Şahin, "Binlerce ton parayı Belçika'ya yatırıyoruz, yatırılan paranın 10'da birini Ar-Ge'ye koyup da yerli yatırım desteklense bu şehir uçar" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından başlatılan "İhracata İlk Adım Seferberliği" programı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin ilki Gaziantep'te gerçekleştirildi. Gaziantep'in ihracatına ilişkin veriler, analizler ve fırsatların paylaşılacağı TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Toplantısı'nda katılımcı firmalar ihracat konusunda bilgilendirilecek. Teymur Otel'de düzenlenen toplantının açış konuşmasında sanayicilere seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dünya düzeninde büyük bir rekabetin olduğunu belirtti. Şehrin en büyük gücünün lokasyon olduğunu söyleyen Şahin, "Hiçbir şehirde 5 saate 2 milyar kişiye ulaşılamaz. Bu büyük bir avantajımız, büyük bir gücümüz" diye konuştu. Zamanın bilimi ve teknolojiyi içselleştirme zamanı olduğunu söyleyen Şahin, "Makine, makine diyoruz ama yerli makine kullanmıyoruz. Tonlarca parayı Belçika'ya yatırıyoruz. Belçika'ya yatırdığımız paranın 10'da birini araştırma geliştirmeye koyup ta yerli yatırım desteklense bu şehir uçar. Bunun için Gaziantep Bilim Merkezi kurulacak. Kentimizde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırarak kullandığımız makineleri de üretmemiz gerekiyor. Buna gerekli katkıyı vereceğiz" dedi. Türkiye ve Gaziantep'in ihracatının arttığını aktaran Vali Gül, "Bu ihracatı yapanlar özelde bir firma genelde 5 bin firma. Belki TİM'in yaptığı bu çalışmanın en önemli faydası bir zihniyet devrimi olacak. Anadolu'da üreten herkes ben de ihracat yapabilirim, bizler de başarabiliriz noktasına gelecek. Bu toplantıların böyle bir faydası olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Şehrin diğer şehirlere göre en iyi üstünlüğünün beşeri sermayesi olduğunu dile getiren Vali Davut Gül ise, "Kentin milletvekilleri, belediye başkanları, oda başkanları ve sektörün üretenleri, Gaziantep için yapılabilecekler noktasında hızla bir araya gelerek hızlı kararlar alma potansiyeline sahip. Bu toplantının sonucunda belirli sektörlerde özellikle yüksek teknoloji gerektirecek sektörlerde Gaziantep'i diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de ilk buluşma yerlerinin Gaziantep olduğunu belirterek, "Gaziantep'te 2018 yılında 6 milyar 865 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam bugüne kadar erişilen en yüksek yıllık ihracat rakamı olurken maalesef ihracat artışı yüzde 4 seviyelerinde kaldı. Burada bulunmamızın en büyük nedeni yeni pazarlara yeni ürünlerle ulaşmak . Bu kadim şehir bir sürücüsüz araba, robotik kol, akıllı telefon üretemez mi? Bunu birlikte başarabiliriz" diye konuştu.