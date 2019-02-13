Sporculardan ormandaki çöp için suç duyurusu

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Osmaniye'de doğa gezisi sırasında ormanlık alana atılan çöp yığınlarıyla karşılaşan sporcular, duruma tepki gösterip, sorumlularının cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından, 13 kilometrelik dik parkur içeren Çona Köyü Karataş Yaylası mevkiine Kışla Travertenleri'nin tanıtımına yönelik gezi düzenlendi.50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşü sırasında, Cebel Yaylası Paşapınarı mevkiine gelen gurup, burada yol kenarın bulunan ormanlık alan içerisine rastgele atılan çöp yığınlarıyla karşılaştı. Katılımcılar, bölgede fotoğraf ve görüntü alıp, doğa kirliliğine son verilmesini noktasında, bölgedeki muhtarlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu.ODAK Başkanı Avukat Muhammet Doğan, ormanlık alana atılan çöp nedeni ile Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına dernek ve şahsı adına suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Cebel Yaylası Paşapınarı mevkiinde yol kenarında ormanın içine rastgele atılan çöpler, bölgede bulunan köy muhtarlıkları tarafından buraya atıldığını öğrendik" dedi."Yasal mevzuata göre köylerde toplanan çöpleri İl Özel İdaresi'nin alması gerekiyor" diye konuşan Doğan, "Ancak İl Özel İdaresi'ne ait yeterli araç olmadığından bu çöpler alınamadığı söylendi. Bu çöp bir gün yanacak ve o yangın sarp arazi koşulları nedeni ile söndürülemeyecek, o güzel orman yok olacak. Bunun hesabını kim verecek. Birisi gelip sizin bahçenizde çöp atsa ne yaparsınız" diye konuştu.