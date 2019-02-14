12 Şubat anısına dostluk karşılaşması

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeni ile Türkoğlu ilçesinde dostluk maçı düzenlendi. Karşılaşmada Niğde'den Kahramanmaraş'a gelen eski futbolcular ve dernek başkanları forma giydi.Protokol karşılaşmasında, Osman Okumuş ve Doğan Halisdemir aynı takımda yer alırken, mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Gollerin ikisinikaydederken, üçüncü gol'den geldi. Protokol maçı sonrasındavetakımları karşı karşıya geldi. Veteranlar takımını maçı 1-0 mağlup kazandı.