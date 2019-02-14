12 Şubat anısına dostluk karşılaşması

KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeni ile Türkoğlu ilçesinde dostluk maçı düzenlendi. Karşılaşmada Niğde'den Kahramanmaraş'a gelen eski futbolcular ve dernek başkanları forma giydi. Dostluk maçının açılışı Belediye Başkanı Osman Okumuş ile 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'in de yer aldığı protokol tarafından gerçekleştirildi.
Protokol karşılaşmasında, Osman Okumuş ve Doğan Halisdemir aynı takımda yer alırken, mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Gollerin ikisini Başkan Okumuş
kaydederken, üçüncü gol Doğan Halisdemir
'den geldi. Protokol maçı sonrasında Kahramanmaraş Veteranlar
ve Niğde Mastırlar
takımları karşı karşıya geldi. Veteranlar takımını maçı 1-0 mağlup kazandı.