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12 Şubat anısına dostluk karşılaşması

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
12 Şubat anısına dostluk karşılaşması
KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeni ile Türkoğlu ilçesinde dostluk maçı düzenlendi. Karşılaşmada Niğde'den Kahramanmaraş'a gelen eski futbolcular ve dernek başkanları forma giydi. Dostluk maçının açılışı Belediye Başkanı Osman Okumuş ile 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'in de yer aldığı protokol tarafından gerçekleştirildi. Protokol karşılaşmasında, Osman Okumuş ve Doğan Halisdemir aynı takımda yer alırken, mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Gollerin ikisini Başkan Okumuş kaydederken, üçüncü gol Doğan Halisdemir'den geldi. Protokol maçı sonrasında Kahramanmaraş Veteranlar ve Niğde Mastırlar takımları karşı karşıya geldi. Veteranlar takımını maçı 1-0 mağlup kazandı.
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12 Şubat anısına dostluk karşılaşması
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