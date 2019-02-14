Bayat ekmekleri kurtarıyorlar

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Osmaniye'deKadirli Gençlik Merkezi'nin kursiyerleri, topladıkları bayat ekmeklerden yaptıkları yemek ve tatlılarla hem israfın önüne geçmeyi hem de üretime katkı sağlamayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadirli Gençlik Merkezinde eğitim gören gençler, hazırladıkları projeyle bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önleyerek israfın önüne geçiyor. Bayat ekmeklerden köfte, pizza gibi çok sayıda yemek ile tatlı hazırlayan gençler, hazırladıkları yiyecekleri de merkeze gelen diğer gençlere ikram ediyor. Proje koordinatörü Enise Atçı, her gün yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe gittiğini söyledi.