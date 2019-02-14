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Denizgil, yeme bozukluğunu anlattı

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Denizgil, yeme bozukluğunu anlattı
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, daha fazla ergenlik dönemin de sık görülen anoreksiya nervoza hastalığı hakkında bilgi verdi. Anoreksiya nervoza hastalığının kişinin vücut algısının bozulması ile kendisini kilolu hissetmesi durumu olduğunu, özellikle ergenlik döneminde kişilerin yaptığı diyet sonrası ve stresle birlikte görülmeye başlanan en ölümcül psikiyatrik hastalık olduğunu ifade etti. Yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil hastalığın, kişinin vücut algısının bozulması ve bunun akabinde kendini kilolu sanma durumu olduğunu belirtti. Denizgil, bu psikolojik hastalığa yakalanan kişilerin beslenmeyi kabul etmeyip aşırı kilo kaybına uğradığını söyledi. Denizgil, anoreksiya nervozanın başlangıç yaşının 17 olduğunu belirterek, "Mutlaka bir sağlık merkezinde tedavi edilmeli" dedi
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Denizgil, yeme bozukluğunu anlattı
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