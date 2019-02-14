İstanbulspor telaşı sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek olan Adanaspor çıkış arıyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Çalışmaya sakatlığı bulunan Goran Karacic ve Abdulkadir Özdemir katılmadı. Teknik patron Demirbakan, takımın toparlanması için galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyerek,dedi.