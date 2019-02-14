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telaşı sürüyor

Demirbakan yönetimindeki , ’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2019
İstanbulspor telaşı sürüyor
SPOR Toto 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek olan Adanaspor çıkış arıyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi. Çalışmaya sakatlığı bulunan Goran Karacic ve Abdulkadir Özdemir katılmadı. Teknik patron Demirbakan, takımın toparlanması için galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Altay yenilgisinin faturası ağır oldu. Maçı 2-0'dan vermek hepimizin moralini bozdu. Oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. Hataları yerinde gördük. Bundan sonra bana gerekli sözü verdiler. İstanbul maçına ile yeniden çıkış yakalayacağız" dedi.
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İstanbulspor telaşı sürüyor
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